TT Electronics Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

An der Börse London notiert die Aktie Tt Electronics am 04.07.2023, 09:30 Uhr, mit dem Kurs von 159.07 GBP. Die Aktie der Tt Electronics wird dem Segment "Elektronische Komponenten" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Tt Electronics entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,84 Prozent und liegt damit 12,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten, 16,8). Die Tt Electronics-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Tt Electronics-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Tt Electronics vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 248,33 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (157,6 GBP) ausgehend um 57,57 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Tt Electronics von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Tt Electronics lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Tt Electronics in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

