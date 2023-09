New Mountain Finance Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

New Mountain Finance, ein Unternehmen aus dem Markt "Asset Management & Custody Banken", notiert aktuell (Stand 13:42 Uhr) mit 12.82 USD nahezu gleich (-0.08 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Die Aussichten für New Mountain Finance haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der New Mountain Finance-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 12,44 USD mit dem aktuellen Kurs (12,82 USD), ergibt sich eine Abweichung von +3,05 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (12,67 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,18 Prozent Abweichung). Die New Mountain Finance-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 11,62 liegt New Mountain Finance unter dem Branchendurchschnitt (74 Prozent). Die Branche "Kapitalmärkte" weist einen Wert von 45,37 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. New Mountain Finance liegt mit einer Dividendenrendite von 10,24 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Kapitalmärkte"-Branche hat einen Wert von 5,63, wodurch sich eine Differenz von +4,61 Prozent zur New Mountain Finance-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre New Mountain Finance-Analyse vom 05.09. liefert die Antwort:

Wie wird sich New Mountain Finance jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen New Mountain Finance-Analyse.

New Mountain Finance: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...