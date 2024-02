New Mountain Finance Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Dividendenrendite von New Mountain Finance liegt derzeit bei 11,03 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich dazu hat die "Kapitalmärkte"-Branche eine Dividendenrendite von 5,72 Prozent. Dies ergibt eine Differenz von +5,32 Prozent zur New Mountain Finance-Aktie. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Analyse eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass die Aktie von New Mountain Finance mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,1 um 82 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (61,3). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die technische Analyse zeigt, dass die New Mountain Finance-Aktie sowohl auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Aktie wird somit auch aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die Dividendenpolitik eine "Gut"-Einschätzung, während das Sentiment und die fundamentale Analyse eine "Neutral"-Einstufung ergeben. Auch die technische Analyse führt zu einem "Neutral"-Rating für die New Mountain Finance-Aktie.