New Mountain Finance Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die New Mountain Finance-Aktie im vergangenen Monat neutral war. Ebenso war die Diskussionsintensität unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 10,77 Euro, was 83 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 62 Euro. Dies zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der New Mountain Finance-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 12,69 USD. Der letzte Schlusskurs von 12,76 USD liegt ähnlich nahe, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 12,81 USD auf Basis der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte die New Mountain Finance-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,83 Prozent, was eine Outperformance von +2,81 Prozent im Vergleich zur Branche "Kapitalmärkte" darstellt. Ebenso lag die Aktie 5,7 Prozent über dem Durchschnittswert des "Finanzen"-Sektors. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "gut"-Rating.