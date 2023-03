New Mountain Finance Aktie: Kursexplosion lässt Anleger aufhorchen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New Mountain Finance beträgt momentan 16.35, was bedeutet, dass die Börse für jeden erzielten Euro Gewinn des Unternehmens 16.35 Euro zahlt. Im Vergleich zur Branche ist dies ein moderater Wert, da vergleichbare Werte derzeit mit einem Aufschlag von durchschnittlich 3.85 Prozent gehandelt werden.

Neben dem attraktiven KGV weist das Unternehmen eine solide Performance im Bereich Asset Management auf und übertrifft in diesem Segment den branchenüblichen Durchschnittswert von 15.72.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass New Mountain Finance derzeit ein Investment mit Potential darstellt und Anlegern durch sein moderates Bewertungsniveau sowie starke Managementleistungen anziehen dürfte.

Dividendenvergleich: Wie attraktiv ist die Rendite bei New Mountain Finance?

New Mountain Finance glänzt...