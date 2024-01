New Mountain Finance Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

New Mountain Finance wird von Experten als unterbewertet angesehen, wenn man sie mit dem Branchen-Durchschnitt vergleicht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 11,27, was im Vergleich zum Branchen-KGV von 56,55 eine 80-prozentige Unterbewertung darstellt. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance der letzten 12 Monate hat New Mountain Finance eine Rendite von 19,44 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 20,11 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -0,67 Prozent im Branchenvergleich führt. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei durchschnittlich 11,03 Prozent, und New Mountain Finance hat mit 8,41 Prozent darüber gelegen. Diese ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von New Mountain Finance beträgt aktuell 10,06 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht unter dem Durchschnitt von 10,59 Prozent. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der New Mountain Finance-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 12,51 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 12,89 USD um +3,04 Prozent darüber, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 12,77 USD eine nahezu gleiche Entwicklung (+0,94 Prozent Abweichung). Somit erhält die New Mountain Finance-Aktie auch in dieser kurzfristigeren Betrachtung ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend erhält die New Mountain Finance-Aktie sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Basis ein "Neutral"-Rating.