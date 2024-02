New Mountain Finance Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "New Mountain Finance":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. New Mountain Finance wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 64,15 Punkten, was bedeutet, dass die New Mountain Finance-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 55,76, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt New Mountain Finance mit 11,03 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 5,75 Prozent, was zu einer "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von New Mountain Finance wurde in den sozialen Medien diskutiert, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Die vergangenen Diskussionen waren jedoch überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat New Mountain Finance eine Rendite von 10,83 Prozent, was mehr als 8 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie, da die Aktie sich im vergangenen Jahr sehr gut entwickelt hat.