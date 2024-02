New Jersey Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Dividende von New Jersey liegt derzeit bei einer Rendite von 4,07 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 4,66 Prozent liegt. Trotz der geringen Differenz von 0,59 Prozent bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Die Dividendenrendite ist ein sich täglich ändernder Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bezüglich der Stimmungslage von New Jersey. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält New Jersey daher in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New Jersey bei 17,91, was unter dem Branchendurchschnitt von 86 Prozent liegt. Die Branche "Gasversorgungsunternehmen" weist hingegen einen Wert von 130,34 auf. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Abschließend in der technischen Analyse, weist die New Jersey-Aktie eine Abweichung von -4,32 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,58 Prozent), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.