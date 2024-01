New Jersey Aktie: War das schon alles?

Im vergangenen Jahr hat New Jersey insgesamt 3 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Die Analyse ergab, dass das Potenzial des Wertpapiers bei einem Anstieg von 8,29 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der New Jersey-Aktie liegt bei 30 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI bei 36,92 liegt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt New Jersey mit einem Wert von 15 unter dem Branchendurchschnitt von 129,4, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von New Jersey beträgt derzeit 4,09 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,59 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.