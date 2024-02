New Jersey Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die technische Analyse der New Jersey-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 43,99 USD verläuft. Der Aktienkurs schloss bei 40,89 USD, was einem Abstand von -7,05 Prozent entspricht und damit die Einstufung "Schlecht" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 42,75 USD, was einer Differenz von -4,35 Prozent entspricht, und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Dividendenrendite der New Jersey-Aktie beträgt derzeit 4,07 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 3,23 Prozent liegt. Infolgedessen erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die New Jersey-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 59,11 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 52,9 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einem "Gut"-Rating auf dieser Stufe führt.