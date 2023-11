New Jersey Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien und deren überkaufte oder unterkaufte Situation. Der RSI der New Jersey-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 67, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI-Wert von 49,22 bestätigt diese Einschätzung, da auch hier die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für New Jersey.

Die Analysten bewerten die New Jersey-Aktie ebenfalls als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Obwohl es keine aktualisierten Bewertungen aus dem letzten Monat gibt, prognostizieren die Analysten eine durchschnittliche Kursentwicklung von 49 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 17 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für New Jersey in diesem Abschnitt der Analyse.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Versorgungsunternehmen" hat die New Jersey-Aktie in den letzten Jahr eine Rendite von -4,22 Prozent erzielt, was 52,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Betrachtet man die mittlere jährliche Rendite von Wertpapieren aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen", liegt New Jersey derzeit ebenfalls 52,23 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in diesem Bereich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit New Jersey-Aktie weisen auf eine erhöhte Aktivität und eine positive Stimmungsänderung in den vergangenen Monaten hin. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung als "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die New Jersey-Aktie, wobei der RSI und die Analysten eine "Neutral"-Bewertung und der Branchenvergleich eine "Schlecht"-Bewertung ergeben, während das Sentiment und Buzz eine "Gut"-Bewertung erhalten.