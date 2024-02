New Jersey Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei New Jersey zeigen sich interessante Aspekte. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Beim Vergleich des Aktienkurses von New Jersey mit anderen Unternehmen der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche zeigt sich eine Underperformance von -13,41 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen vorwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 17,91 Euro, was 86 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 130. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet und somit als "Gut" eingestuft.