New Horizon Health Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern bezüglich New Horizon Health war in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Schwingungen wurden in den sozialen Medien festgestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils neutral. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse wird New Horizon Health daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder verändern. Bei New Horizon Health wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb die Bewertung hier ebenfalls "Neutral" ausfällt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 24,38 HKD, während der aktuelle Kurs bei 23,15 HKD liegt, was einer Abweichung von -5,05 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Kurs darüber liegt.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) zeigt gemischte Signale. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen führt zu einer "Gut"-Einstufung, während der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf diesem Niveau.