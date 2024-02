New Horizon Health Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmungen und kann sie verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei New Horizon Health wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ausfällt.

In den letzten zwei Wochen wurde New Horizon Health von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen in den letzten beiden Wochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung als "Neutral".

Um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden. Bei New Horizon Health liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 23,24 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen führt zu einer "Neutral"-Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von New Horizon Health mit 19,06 HKD aktuell -6,34 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und -15,74 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Tage. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.