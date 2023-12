New Horizon Health Aktie: Immer langsam!

Die New Horizon Health-Aktie zeigt gemischte Signale in der technischen Analyse. Der aktuelle Kurs von 22,5 HKD liegt 9,35 Prozent unter dem GD200 (24,82 HKD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 21,58 HKD, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet, da der Abstand +4,26 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der New Horizon Health-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in Bezug auf New Horizon Health in den letzten zwei Wochen neutral. In den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Kommunikation über New Horizon Health in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell durchschnittliches Interesse seitens der Anleger erfährt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für New Horizon Health zeigt eine Ausprägung von 44,44, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,33, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist.

Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die New Horizon Health-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.