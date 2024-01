Darauf haben alle Vinci Partners Investments-Anleger gewartet!

Das Anleger-Sentiment bezüglich Vinci Investments wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral diskutiert. An vier Tagen wurden positive Stimmungssignale registriert, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt sieben Tagen zeigten sich die Anleger größtenteils neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch vor allem positive Themen von Interesse, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Vinci Investments auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vinci Investments-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 36, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Ein Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (33,78) zeigt, dass die Aktie auch auf dieser Grundlage weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch sie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet wird. Hingegen wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Vinci Investments führt.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Vinci Investments aktuell 9,61 USD, während der aktuelle Kurs bei 11,3 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +17,59 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 10,38 USD, wodurch die Aktie mit +8,86 Prozent Abstand erneut als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält Vinci Investments daher eine Gesamtnote von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.