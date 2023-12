New Hope Liuhe Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von New Hope Liuhe liegt bei 16,36, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 63,16 und deutet auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "gut".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New Hope Liuhe bei 14,17, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der New Hope Liuhe-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 11,49 CNH liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 9,32 CNH (Unterschied -18,89 Prozent), was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 9,74 CNH, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird die New Hope Liuhe-Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik mit einem "neutralen" Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator, um die Stimmung in Bezug auf eine Aktie zu bewerten. In den sozialen Medien wurden zuletzt vorwiegend negative Meinungen zur Aktie von New Hope Liuhe veröffentlicht, jedoch gab es auch positive Themen, die diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment. Weiterführende Studien zeigen, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "neutral".