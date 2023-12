New Hope Liuhe Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) der New Hope Liuhe liegt bei 61,62 und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Situation als "Neutral" bewertet. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt, dass der RSI bei 60 liegt, was ebenfalls auf eine "Neutral" Situation hindeutet. Insgesamt wird daher die Einstufung für diese Kategorie als "Neutral" vergeben.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von New Hope Liuhe. Dadurch wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von New Hope Liuhe liegt bei 0 Prozent, was 1,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Nahrungsmittel" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 1 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht"-Investition.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Aktie von New Hope Liuhe eine Rendite von -19,73 Prozent, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Nahrungsmittel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -5,21 Prozent. Auch hier liegt New Hope Liuhe mit 14,52 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.