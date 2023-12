New Hope Dairy Co Ltd Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei New Hope Dairy beträgt das aktuelle KGV 21, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel", die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, als neutral eingestuft wird. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, auch bekannt als Dividendenrendite, liegt bei New Hope Dairy bei 0,64 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,71 liegt. Aufgrund dieser Differenz von -1,07 Prozent zur Branchendurchschnitt erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmung rund um New Hope Dairy wird auch durch die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen beeinflusst. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Somit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut".

Jedoch konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies basiert auf einer Analyse der sozialen Medien, die eine Tendenz hin zu besonders negativen Themen aufweist. Darüber hinaus wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Zusammengefasst bekommt New Hope Dairy in Bezug auf das Sentiment und den Buzz daher eine "Schlecht"-Bewertung.