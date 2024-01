New Hope Dairy Co Ltd Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die New Hope Dairy-Aktie wird derzeit auf der Grundlage der technischen Analyse und des Sentiments der Anleger bewertet. Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der aktuelle RSI-Wert von 30,39 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 69, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten getrübt war. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf das Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität war ebenfalls rückläufig, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich jedoch eine insgesamt positive Anleger-Stimmung gegenüber der New Hope Dairy-Aktie. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten Wochen deutet darauf hin, dass positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der New Hope Dairy-Aktie mit einer Entfernung von -21,53 Prozent vom GD200 ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 weist einen Kurs von 12,39 CNH auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -7,34 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der New Hope Dairy-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.