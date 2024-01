New Hope Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) für die New Hope-Aktie zeigt einen Wert von 36 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 37,27 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für New Hope basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 5,46 AUD liegt, was ähnlich ist wie der letzte Schlusskurs von 5,38 AUD (-1,47 Prozent Abweichung). Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 5,23 AUD weist ebenfalls eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs auf. Insgesamt wird New Hope basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für New Hope war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie heute führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien zeigt sich eine Aufhellung des Stimmungsbildes für die Aktie, während die Kommunikationsfrequenz leicht abgenommen hat. Insgesamt erhält New Hope daher auch auf dieser Stufe ein "Gut"-Rating.