New Gold Aktie: In selten guter Lage!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von New Gold intensiv diskutiert, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um New Gold, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitere Untersuchungen zeigen, dass hauptsächlich "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt neun (0 Schlecht, 9 Gut), was zusammenfassend zu einem "Gut" Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die New Gold-Aktie abgegeben, wobei 1 Bewertung "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die New Gold-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu New Gold vor. Im Rahmen der Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 1,98 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 27,14 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 1,56 CAD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung und somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei New Gold aktuell 0, was eine negative Differenz von -3,58 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält New Gold eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass die New Gold-Aktie einen neutralen Bewertungspunkt erhält, basierend auf dem längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt. Der aktuelle Wert beträgt 1,61 CAD, was einer Abweichung von -3,11 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1,56 CAD entspricht. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (1,56 CAD) unter dem gleitenden Durchschnitt (1,8 CAD) mit einer Abweichung von -13,33 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend erhält New Gold auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.