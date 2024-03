New Gold Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Analysten bewerten die Aktie von New Gold auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten haben 1 die Aktie als gut, 2 als neutral und 0 als schlecht bewertet. Auch die kürzlich abgegebene Bewertung für die Aktie ergab eine durchschnittliche Empfehlung von "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 1,92 CAD, was einer Erwartung von -15,94 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 2,28 CAD liegt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,2 Prozent erzielt, was 54,02 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -20,82 Prozent. New Gold liegt aktuell 54,02 Prozent über diesem Wert, weshalb die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird das Wertpapier mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für die Aktie von New Gold verzeichnet werden, weshalb sie mit einem "Schlecht" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.