New Gold Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Das Anleger-Sentiment bezüglich New Gold war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit insbesondere positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der New Gold-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,6 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,53 CAD liegt, was einer Abweichung von -4,38 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 1,77 CAD liegt, ergibt sich eine Abweichung von -13,56 Prozent. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung für New Gold. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der New Gold-Aktie mit 19,32 angegeben und liegt damit 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau" von 337. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich der Dividende weist New Gold eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In Anbetracht dessen wird die Aktie von der Redaktion als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.