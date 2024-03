New Gold Aktie: Jubelschreie!

Die Analysteneinschätzung für die New Gold-Aktie in den letzten 12 Monaten zeigt, dass sie einmal mit "Gut", zweimal mit "Neutral" und keinmal mit "Schlecht" bewertet wurde. Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Im letzten Monat gab es keine "Gut"-Empfehlungen, eine "Neutral"-Empfehlung und keine "Schlecht"-Empfehlungen, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral"-Titel führt. Die Analysten erwarten basierend auf dem aktuellen Kurs von 2,07 CAD eine negative Entwicklung von -7,41 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 1,92 CAD, was eine "Schlecht"-Einschätzung darstellt. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der New Gold-Aktie zeigt einen Wert von 6,45, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist einen Wert von 32 auf, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der New Gold liegt derzeit bei 20,62, was bedeutet, dass die Börse 20,62 Euro für jeden Euro Gewinn von New Gold zahlt. Dies ist 94 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 336, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In technischer Hinsicht zeigt die New Gold-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine positive Entwicklung. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,6 CAD, während der Kurs der Aktie (2,07 CAD) um +29,38 Prozent über diesem Trendsignal verläuft, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 1,73 CAD, was einer Abweichung von +19,65 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse das Rating "Gut".