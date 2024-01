New Gold Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Aktienkurs von New Gold hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 44,36 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -10,43 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Outperformance von +54,79 Prozent für New Gold in diesem Branchenvergleich. Auch im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -10,43 Prozent, wobei New Gold um 54,79 Prozent darüber lag. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten bewerten die New Gold-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu New Gold vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 1,98 CAD, was ein Aufwärtspotential von 3,3 Prozent vom letzten Schlusskurs von 1,92 CAD bedeutet. Dies entspricht einer "Neutral"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der New Gold liegt bei 55,17, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die New Gold-Aktie sowohl im längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt positiv abschneidet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 1,58 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 1,92 CAD liegt, was einer Abweichung von +21,52 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1,79 CAD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +7,26 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält New Gold ein "Gut"-Rating.

Insgesamt kann die New Gold-Aktie aufgrund ihrer starken Performance und der positiven technischen Indikatoren mit einem "Gut"-Rating bewertet werden.