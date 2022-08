New Gold Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

New Gold: Was empfehlen die Banken? Von Analysten wird die New Gold-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 7 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben0 Buy, 2… Hier weiterlesen