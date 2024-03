New Found Gold Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Der kurzfristige RSI von New Found Gold für die letzten 7 Tage beträgt 81,25 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält New Found Gold in Bezug auf den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um New Found Gold haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine Auffälligkeiten bei der Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält New Found Gold für dieses Kriterium daher ein "Schlecht".

Auch die Betrachtung der Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren, jedoch in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der New Found Gold-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die New Found Gold-Aktie für die einfache Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.