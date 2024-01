New Found Gold Aktie: So schnell kann es gehen

New Found Gold hat in den letzten zwei Wochen eine überwiegend positive Bewertung von privaten Nutzern in sozialen Medien erhalten. Unsere Redaktion hat verschiedene Kommentare und Beiträge ausgewertet, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben, und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann.

In technischer Hinsicht wird die New Found Gold-Aktie derzeit mit einem Kurs von 4,67 CAD gehandelt, was eine Distanz von -7,89 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) darstellt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -20,85 Prozent, was auch hier zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich in den letzten Wochen eine positive Veränderung der Stimmung rund um New Found Gold gezeigt. Dies basiert auf der Auswertung von Beiträgen in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen aufweisen. Die Stärke der Diskussion hingegen hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird das Sentiment und der Buzz jedoch als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der New Found Gold-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 51, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für New Found Gold.