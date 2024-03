New Fortress Energy Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

New Fortress Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,59 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 20,57 Prozent gestiegen. Das bedeutet eine Underperformance von -23,16 Prozent im Branchenvergleich für New Fortress Energy. Im "Energie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 20,57 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass New Fortress Energy 23,16 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wurde eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der New Fortress Energy liegt bei 85,63, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wurde daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt für die New Fortress Energy-Aktie aktuell 31,97 USD, was 5 Prozent unter dem letzten Schlusskurs liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 32,94 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs 7,8 Prozent darunter liegt. Insgesamt wird New Fortress Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,07 Prozent und liegt damit 18,76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher erhält die Dividendenpolitik der New Fortress Energy-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.