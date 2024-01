New Fortress Energy Aktie: Der nächste große Wurf!

Die New Fortress Energy-Aktie wird hinsichtlich verschiedener Analysen bewertet. In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 30,96 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 36,39 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +17,54 Prozent und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 35,52 USD liegt, ergibt sich eine Abweichung von +2,45 Prozent und somit eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New Fortress Energy bei 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,3 unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung des Unternehmens und erhält somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für New Fortress Energy 1,07 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,68 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes wird festgestellt, dass die Aktie eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Änderung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich damit für New Fortress Energy in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Bewertungen, wobei die charttechnische und fundamentale Analyse positiv ausfallen, während das Sentiment und der Buzz eher negativ sind.