New Fortress Energy Aktie: Jetzt könnte alles passieren

New Fortress Energy: Aktienanalyse und Branchenvergleich

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 5 Analystenbewertungen die New Fortress Energy-Aktie bewertet. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die New Fortress Energy-Aktie. Jedoch zeigen Reports jüngeren Datums eine andere Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das New Fortress Energy-Wertpapier vom letzten Monat ist "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 46,6 USD, was ein Aufwärtspotential von 19,4 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 39,03 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf Dividenden schüttet New Fortress Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Die Differenz beträgt 27,13 Prozentpunkte (1,1 % gegenüber 28,23 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass New Fortress Energy mit einer Rendite von -6,01 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" um mehr als 26 Prozent darunter liegt. Die Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite von 19,97 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei New Fortress Energy mit 25,98 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um New Fortress Energy lässt sich auch als Bewertungsfaktor heranziehen. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen zeigt, dass diese überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen von Nutzern der sozialen Medien in Bezug auf New Fortress Energy aufgegriffen. Somit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für New Fortress Energy, mit guten Analystenbewertungen, aber schlechterer Dividendenpolitik und einer negativen Entwicklung im Branchenvergleich. Die Stimmung der Anleger ist ebenfalls neutral.