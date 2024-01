New Fortress Energy Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Dunelm Group":

Die Aktie von New Fortress Energy wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Für den vergangenen Monat ergab sich eine Einstufung von 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 27,99 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf die Aktie von New Fortress Energy in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von New Fortress Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,19 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt sie jedoch mit einer Underperformance von -20,25 Prozent deutlich niedriger.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von New Fortress Energy in Bezug auf Diskussionsintensität und Rate der Stimmungsänderung negative Bewertungen erhält und insgesamt als "Schlecht"-Wert eingestuft wird.