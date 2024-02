New Fortress Energy Aktie: Immer langsam!

Die Bewertung von New Fortress Energy hat in den letzten Wochen zu gemischten Ergebnissen geführt. Die Stimmung der Anleger hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität gab es auch keine wesentlichen Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

In fundamentalen Analysen wird die Aktie von New Fortress Energy als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 16,45 insgesamt 40 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als gut bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet New Fortress Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, was zu einer negativen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der New Fortress Energy bei 31,61 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 31,35 USD hat. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 34,5 USD, was zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Bewertung eine neutrale Gesamtnote für die New Fortress Energy-Aktie.

