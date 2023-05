New Fortress Energy Aktie: Aufgepasst!

Der New Fortress Energy-Kurs wird am 23.05.2023, 10:28 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 28.17 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Öl & Gas Raffination & Marketing".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet New Fortress Energy niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 5,8 Prozentpunkte (1,36 % gegenüber 7,16 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für New Fortress Energy. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 70,45 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass New Fortress Energy momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 56,43, was bedeutet, dass New Fortress Energy hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. New Fortress Energy wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei New Fortress Energy beträgt das aktuelle KGV 24,27. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" haben im Durchschnitt ein KGV von 35,97. New Fortress Energy ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.