New England Realty Aktie: Das hat Gewicht!

Die technische Analyse der New England Realty-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 69,89 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 68,5 USD liegt, was einer Abweichung von -1,99 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 69,58 USD nahe dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei New England Realty keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung bleibt neutral, während die Diskussionen in den sozialen Medien abnehmen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung in Bezug auf die New England Realty-Aktie ist neutral, basierend auf einer Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer erneuten "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die New England Realty-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (51,74 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (55,95 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die New England Realty-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für diese Punkte der Analyse.