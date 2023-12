New England Power Company Pfd 6% Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Stimmung und der Buzz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie bieten. Bei New England Power gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, weshalb das Gesamtrating für New England Power auf dieser Ebene ebenfalls "Neutral" lautet.

In Bezug auf die technische Analyse wurde der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 103,77 USD, während der letzte Schlusskurs bei 95,1 USD deutlich darunter liegt. Folglich erhält New England Power in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Beim 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird New England Power auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber New England Power eingestellt waren. Positive Themen dominierten an zwei Tagen, während an sieben Tagen eine eher neutrale Haltung zu beobachten war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wurde verwendet, um einzuschätzen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 deuten darauf hin, dass New England Power überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die New England Power-Aktie gemäß der Stimmungsanalyse, der technischen Analyse und des RSI ein "Neutral"-Rating.