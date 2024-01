New England Power Company Pfd 6% Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Analyse von New England Power ergibt verschiedene Einschätzungen hinsichtlich der Stimmung und des RSI. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Häufigkeit der Wortbeiträge eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der New England Power liegt bei 100, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 100 und wird daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung auf sozialen Plattformen wird als neutral bewertet, da die Kommentare und Befunde der Nutzer überwiegend neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer Gesamtbewertung der Stimmung als "Neutral" führt.

In technischer Hinsicht ist die New England Power mit einem Kurs von 95,1 USD derzeit -3,75 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -8,28 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.