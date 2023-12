New England Power Company Pfd 6% Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die New England Power-Aktie. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen ein grünes Signal, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der New England Power-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 104,01 USD. Der letzte Schlusskurs von 95,1 USD weicht somit um -8,57 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Wenn wir auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage schauen, liegt dieser bei 99,11 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,05 Prozent). Daher ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung für die New England Power-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation mit dieser Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden können. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für New England Power jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Bezüglich der Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, wofür die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung bekommt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der eine Aussage darüber trifft, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die New England Power-Aktie beträgt aktuell 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls überkauft (Wert: 100), wofür die Aktie auch eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu New England Power damit ein "Schlecht"-Rating.