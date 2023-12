Die New East New Materials-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Analyse von Wertpapieren verwendet, um festzustellen, ob sie "überkauft" oder "überverkauft" sind. Die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts werden über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der New East New Materials-Aktie der letzten 7 Tage, so beträgt der Wert aktuell 88. Das deutet darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist und erhält somit ein "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und zeigt, dass New East New Materials weder überkauft noch überverkauft ist. Aus diesem Grund wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für New East New Materials.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die New East New Materials-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,8 Prozent erzielt, was 9,53 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -8,26 Prozent, und New East New Materials liegt aktuell 9,53 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei New East New Materials in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen bei den Diskussionen angesprochen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der New East New Materials-Aktie bei 29,55 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 26,39 CNH aus dem Handel ging, was einem Abstand von -10,69 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 30,31 CNH, was einer Differenz von -12,93 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Signal.