New East New Materials Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Aktie von New East New Materials hat in Bezug auf Dividendenrendite, Aktienkursentwicklung, Relative-Stärke-Index (RSI) und fundamentale Kriterien eine Bewertung erhalten.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist New East New Materials derzeit eine Rendite von 0,72 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,11 %. Dies bedeutet, dass die ausgeschüttete Dividende im Vergleich zur Branche als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung ergibt sich eine Unterperformance von 22,97 Prozent im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt erhält, da es weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New East New Materials mit einem Wert von 203,01 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie von New East New Materials eine Gesamtbewertung als "Schlecht" in Bezug auf Dividendenrendite und Aktienkursentwicklung, während der Relative-Stärke-Index und fundamentale Kriterien eine "Neutral"-Bewertung aufzeigen.