New East New Materials Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die New East New Materials-Aktie hat in den verschiedenen Analysebereichen keine positive Bewertung erhalten. Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie momentan als "Schlecht" bewertet wird. Selbst bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, wodurch das "Schlecht"-Rating bestätigt wird.

In Bezug auf die Dividende weist New East New Materials eine Rendite von 0,49 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Chemikalien") von 1,95 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Performance der New East New Materials-Aktie in den letzten 12 Monaten war mit -17,8 Prozent ebenfalls negativ und unterdurchschnittlich im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die im Durchschnitt um -8,2 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,2 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt die Aktie mit einer Underperformance von -9,59 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie auch in dieser Kategorie das Rating "Schlecht".

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass New East New Materials momentan als "überkauft" eingestuft wird, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit ein durchgehend negatives Bild der New East New Materials-Aktie in den verschiedenen Analysebereichen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.