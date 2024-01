New East New Materials Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die New East New Materials ist derzeit laut technischer Analyse ein "Schlecht"-Wert. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 28,45 CNH, während der Kurs der Aktie bei 23,5 CNH um -17,4 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 28,68 CNH zeigt eine Abweichung von -18,06 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist New East New Materials derzeit eine Rendite von 0,49 % auf, die im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Chemikalien") von 1,92 % als niedrig anzusehen ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der Dividende.

Der Kurs der New East New Materials hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,54 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt nur um -7,19 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -21,36 Prozent im Branchenvergleich und zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New East New Materials beträgt derzeit 256, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unter- noch überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.