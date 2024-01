New East New Materials Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die New East New Materials weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,49 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,92 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird die New East New Materials ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 28,45 CNH, während der Kurs der Aktie bei 23,5 CNH liegt, was einer Abweichung von -17,4 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 28,68 CNH führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Aktie von New East New Materials ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweisen.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New East New Materials beträgt 256, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" als neutral eingestuft wird.

Insgesamt wird die Aktie von New East New Materials aufgrund der Dividendenrendite, der technischen Analyse, des Sentiments und des KGVs als "Schlecht" bewertet.

