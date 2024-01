Die New Concepts-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die technische Analyse der New Concepts zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,61 HKD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,56 HKD) um -8,2 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,64 HKD zeigt eine Abweichung von -12,5 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 75 Punkte, was bedeutet, dass New Concepts derzeit überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen ein "Neutral" für das Wertpapier an.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Stimmung rund um New Concepts neutral ist. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält New Concepts eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -6,32 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" darstellt.