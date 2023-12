New Concepts Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Ein RSI-Wert von 50 gilt als neutral. Der RSI25 von New Concepts beläuft sich auf 60,38, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist New Concepts derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,34 Prozent. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von New Concepts nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet gilt. Das KGV von 262,01 liegt insgesamt 452 Prozent höher als der Branchendurchschnitt von 47,46 im Bauwesen-Segment. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat New Concepts in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,75 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Bauwesen-Segment im Durchschnitt um -3,46 Prozent gefallen sind. Dies ergibt eine Outperformance von +22,21 Prozent im Branchenvergleich für New Concepts. Die Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die New Concepts-Aktie, mit neutralen bis schlechten Bewertungen in einigen Kategorien, aber auch einer guten Performance im Branchenvergleich.