New Concepts Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Aktie von New Concepts weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen einen geringeren Ertrag von 6,24 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens, die als "Schlecht" eingestuft wird.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New Concepts beträgt 262, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 50,78 im Bauwesen deutlich überdurchschnittlich ist. Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von New Concepts daher als überbewertet und erhält eine entsprechende Bewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für New Concepts basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden über New Concepts neutrale Meinungen geäußert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) bietet eine Möglichkeit, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für New Concepts liegt bei 86,67, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 64,1 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.