New Concepts Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Das Bauunternehmen New Concepts wird derzeit als überbewertet eingestuft, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt im Bauwesen. Dies ergibt sich aus einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 262,01, was einem Abstand von 465 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 46,4 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance liegt New Concepts im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Industrie" mit einer Rendite von -9,09 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Die mittlere Rendite der "Bauwesen"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt -8,16 Prozent, und auch hier liegt New Concepts mit 0,93 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der New Concepts derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,56 HKD, während der Kurs der Aktie (0,229 HKD) um -59,11 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,4 HKD, was einer Abweichung von -42,75 Prozent entspricht. Auch hier wird die Aktie als "Schlecht"-Wert bewertet. Insgesamt erhält die New Concept Aktie in diesem Bereich ein Rating von "Schlecht".

Hinsichtlich der Dividende wird New Concepts im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen (6,4 %) aufgrund einer Dividende von 0 % als niedriger bewertet, da die Differenz 6,4 Prozentpunkte beträgt. Daher wird derzeit eine Einstufung als "Schlecht" vorgenommen.