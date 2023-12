New Concepts Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Das Fundamentalanalyse des Unternehmens New Concepts zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis aktuell bei 262,01 liegt, was 440 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bauwesen liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei New Concepts aktuell bei 0, was zu einer negativen Differenz von -6,3 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Bauwesenbranche führt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen heute eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass New Concepts derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,6 HKD, während der Aktienkurs bei 0,55 HKD liegt, was einer Abweichung von -8,33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,66 HKD spiegelt eine Abweichung von -16,67 Prozent wider. Insgesamt entspricht dies einer Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von New Concepts mit 18,75 Prozent um mehr als 21 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur Bauwesenbranche, die eine mittlere Rendite von -2,11 Prozent aufweist, liegt New Concepts mit 20,86 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.