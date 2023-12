New Concepts Aktie: Immer langsam!

Die New Concepts-Aktie wird derzeit technisch analysiert. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 0,6 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,61 HKD liegt. Dies entspricht einer Distanz von +1,67 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 0,67 HKD, was zu einem Abstand von -8,96 Prozent führt und die Aktie aus dieser Sicht als "Schlecht" bewertet. Insgesamt wird daher die New Concepts-Aktie mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zum Aktienkurs derzeit 0, was einer negativen Differenz von -6,28 Prozent zum Branchendurchschnitt im Bauwesen entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine Bewertung von "Schlecht" von unseren Analysten.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von New Concepts bei 262,01, was über dem Branchendurchschnitt von 49,53 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher erhält die New Concepts-Aktie ein "Neutral"-Rating insgesamt.